Перенос сайта на Битрикс и интернет-магазин

Имеется сайт и форум на редакции Стандарт. Нужно: перенести контент на редакцию Малый Бизнес и подключить интернет-магазин в стандартной конфигурации (ТЗ по запросу).

Требования к исполнителю:

1. опыт работы с Битриксом и магазином Битрикс

2. наличие контактного телефона и скайпа в режиме голоса

3. наличие в онлайне в рабочее время

Исполнитель на основании ТЗ должен составить график работ с контрольными точками и придерживаться его.

Пишите ориентировочные сроки и цены