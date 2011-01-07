Перенос сайта на Битрикс и интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки155 просмотров

Имеется сайт и форум на редакции Стандарт. Нужно: перенести контент на редакцию Малый Бизнес и подключить интернет-магазин в стандартной конфигурации (ТЗ по запросу).

Требования к исполнителю:

1. опыт работы с Битриксом и магазином Битрикс

2. наличие контактного телефона и скайпа в режиме голоса

3. наличие в онлайне в рабочее время

Исполнитель на основании ТЗ должен составить график работ с контрольными точками и придерживаться его.

Пишите ориентировочные сроки и цены

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров