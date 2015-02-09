Необходимо сделать каталог продукции, всего 8 позиций. На данный момент каталог выглядит как развернутый список. Более подробно при личном общении. CMS- Drupal
Перенос сайта на Bitrix
Нужно перенести сайт www.neoluxe.ru c содержимым (контентом) С сохранением функционала, дизайна и структуры на новый движок (Bitrix)
Функционал сайта www.neoluxe.ru
1. Поиск по сайту
2. Каталог файлов
3. Каталог статей
4. Модуль подсчета стоимости ремонта с экспортом в пдф
5. Модуль новые работы: Ссылка на последнюю работу.
6. Разделы сайта на полосе с прокруткой.
7. rss каналы (Возможность вставлять на любую страницу)
8. Новости с возможностью подписки
9. Модуль FAQ
10. Страница с отзывами.
11. Страница с контактами
12. 404 страница
13. Социальные кнопки.
14. Структурированное Портфолио (по стилю, типу, году)
15. Возможность голосовать за работу (рейтинг)
16. Возможность добавлять комментарии к работам (интеграция с соцсетями). Возможность блокировать по
17. Форум (есть)
18. Хлебные крошки.
19. Демонстрация лучших работ на главной странице.
20. Редактируемый прайс лист.
21. Карта сайта.
22. Раздел с вакансиями.
23. Рекламные блоки, баннеры.
24. Блог (есть)
25. Лэндинг (есть)
26. Встроенная статистика (есть) Twatch
27. Файл robot txt правильно настроенный.
Общие требования к движку и переносу.
1. Сохранение информации (картинок и текста)
2. Сохранение title страниц и других метатегов:(Description, Keywords)
3. Сохранение структуры заголовков H1,H2,H3
4. Seo модуль
5. Сохранение функционала (кроме каталога ссылок)
6. Сохранение всех URL
7. Кэширование. Быстрая работа
8. Отображение сайта на мобильных устройствах
9. Пакетная загрузка файлов.
10. Счетчик UptoLike
11. Кодировка, указанная на странице и возвращаемая сервером, совпадает ([UTF-8])
12. На сервере, на котором расположен сайт, логи закрыты
13. Используйте отображение страниц только со слешем или только без него
14. Домены с www и без www склеены правильно
15. Отсутствие ошибок в HTML коде страниц
16. Заголовок Last-Modified
17. Корректное отображение 404. Сервер должен возвращать код ошибки.
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