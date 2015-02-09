Перенос сайта на Bitrix

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка72 просмотра

Нужно перенести сайт www.neoluxe.ru c содержимым (контентом) С сохранением функционала, дизайна и структуры на новый движок (Bitrix)

Функционал сайта www.neoluxe.ru

1. Поиск по сайту

2. Каталог файлов

3. Каталог статей

4. Модуль подсчета стоимости ремонта с экспортом в пдф

5. Модуль новые работы: Ссылка на последнюю работу.

6. Разделы сайта на полосе с прокруткой.

7. rss каналы (Возможность вставлять на любую страницу)

8. Новости с возможностью подписки

9. Модуль FAQ

10. Страница с отзывами.

11. Страница с контактами

12. 404 страница

13. Социальные кнопки.

14. Структурированное Портфолио (по стилю, типу, году)

15. Возможность голосовать за работу (рейтинг)

16. Возможность добавлять комментарии к работам (интеграция с соцсетями). Возможность блокировать по

17. Форум (есть)

18. Хлебные крошки.

19. Демонстрация лучших работ на главной странице.

20. Редактируемый прайс лист.

21. Карта сайта.

22. Раздел с вакансиями.

23. Рекламные блоки, баннеры.

24. Блог (есть)

25. Лэндинг (есть)

26. Встроенная статистика (есть) Twatch

27. Файл robot txt правильно настроенный.

Общие требования к движку и переносу.

1. Сохранение информации (картинок и текста)

2. Сохранение title страниц и других метатегов:(Description, Keywords)

3. Сохранение структуры заголовков H1,H2,H3

4. Seo модуль

5. Сохранение функционала (кроме каталога ссылок)

6. Сохранение всех URL

7. Кэширование. Быстрая работа

8. Отображение сайта на мобильных устройствах

9. Пакетная загрузка файлов.

10. Счетчик UptoLike

11. Кодировка, указанная на странице и возвращаемая сервером, совпадает ([UTF-8])

12. На сервере, на котором расположен сайт, логи закрыты

13. Используйте отображение страниц только со слешем или только без него

14. Домены с www и без www склеены правильно

15. Отсутствие ошибок в HTML коде страниц

16. Заголовок Last-Modified

17. Корректное отображение 404. Сервер должен возвращать код ошибки.

HTML
11 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$1300
45 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад

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