Перенос сайта на CMS Wordpress

$530
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка145 просмотров

Перенос музыкального сайта со статическими страницами и скриптами на CMS WordPress сюда входит все из ТЗ + натяжка текущего дизайна на движек. Подробности в ТЗ

WordPress
11 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$530
10 дней
Был выполнен большой объем работы, отличный специалист ) с удовольствием продолжу сотрудничество по проекту )
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад