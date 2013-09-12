Перенос сайта на движок.

$32
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка113 просмотров
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Нужно перенести сайт на Ваш движок с доработкой функционала.

Не много изменить структуру, добавить возможность отслеживать рекламные кампании, редактирование страниц сайта.

10 лет назад
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Сергей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$32
1 день
Все выполнено... Спасибо.
Отлично поработали, спасибо за интересную задачу.