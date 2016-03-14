Небольшой интернет-магазин с пятью товарами (на буржуйнет). WP + jigoshop. Потребуется выполнить работы по задаче от оптимизаторов. Нужна правка шаблонов сайта. Модернизация корзины. Несколько блоков потребуется переверстать или сверстать ...
Перенос сайта на joomla с Denwera на хостинг
Необходимо заменить уже существующий сайт на новый.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать страницу загрузки для dle 11.0, как здесь http://soft.oszone.net/download/4467/Winstep_Xtreme.html Должно быть так, заходим на страницу программы, как здесь http://soft.oszone.net/program/4467/Winstep_Xtreme/ Щелкаем по ссылке скачать, ждем 9 секунд и файл ...Закрыт9 лет назад
Добрый день. Мне нужно доработать мой сайт http://terrytie.ru/ на MODX. Вся информация по доработкам в приложении. Пишите стоимость и сроки выполнения. Общаюсь только с теми кто читает ТЗ.Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно перенести интернет-магазин с shopcms на cms Битрикс. От Вас стоимость и сроки.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. На сайт на друпале настроить старую или внести новую слайд галлерея фото: http://motor.yas.kh.ua/ru/pmrv-seriyaСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо развернуть сайт на хостинге с бекапа. Сайт на joomla.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется настроить модуль импорта товаров из xml-файлов от двух поставщиков. Opencart (Версия 2.0)Закрыт9 лет назад
Добрый день. Нужны мелкие доработки wordpress (скрытие по руководству блоков ссылок в ajax). Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки только в проекте.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Настроить шаблон флатио на вордпресс, сделать каталог товаров и блогЗакрыт9 лет назад
Значит так, у меня есть интернет магазин сантехники samtexnik.ru/ на движке битрикс, в общем задача такая ,мне нужно создать новый сайт с вашим дизайном и моим доменом и натянуть его на этот движок, а старый соответственно удалить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад