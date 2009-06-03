Перенос сайта на Joomla + VertueMart + ПД4

Перенос сайта www.redsail.net на Joomla + VertueMart + оплата ПД4 или Сч.фактура и договор для юридических лиц. Нужен рабочий стабильный движок (желательно на новых версиях 1.5.х и 1.1.3), делать наполнение информацией будем сами. Хороший образец www.foroffice.ru для примера. Возможно использование шаблона 27_Shopper_Frenzy_April_2009 с небольшими доработками. Логотипы и элементы оформления наши (будем подгонять под ваши требования и к дизайну шаблона). Пишите цену и сроки. (доработка на localhost, перенесем на хостинг сами (может потребоваться небольшая помощь)).

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Каталог оборудования

1.Режушие плоттеры

1.1 Режущий плоттер RS360

Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить

1.2 ....

1.3 Сопутствующие товары

2.Лазерные граверы

2.1 Лазерный гравер M300

Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить

2.2 ....

2.3 Сопутствующие товары

3.Фрезерные граверы

3.1 фрезерный гравер RS2030

Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить

3.2 ....

3.3 Сопутствующие товары

4. Другое

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