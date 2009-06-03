Здравствуйте. Надо сделать, что бы ссылки, отображаемые в кратком и полном тексте новости, заключенные в тег [pay] открывали бы окно смс оплаты. А так же, сделать окно ввода(маленькую область в левой части сайта), куда пользователь ...
Перенос сайта на Joomla + VertueMart + ПД4
Перенос сайта www.redsail.net на Joomla + VertueMart + оплата ПД4 или Сч.фактура и договор для юридических лиц. Нужен рабочий стабильный движок (желательно на новых версиях 1.5.х и 1.1.3), делать наполнение информацией будем сами. Хороший образец www.foroffice.ru для примера. Возможно использование шаблона 27_Shopper_Frenzy_April_2009 с небольшими доработками. Логотипы и элементы оформления наши (будем подгонять под ваши требования и к дизайну шаблона). Пишите цену и сроки. (доработка на localhost, перенесем на хостинг сами (может потребоваться небольшая помощь)).
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1.Режушие плоттеры
1.1 Режущий плоттер RS360
Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить
1.2 ....
1.3 Сопутствующие товары
2.Лазерные граверы
2.1 Лазерный гравер M300
Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить
2.2 ....
2.3 Сопутствующие товары
3.Фрезерные граверы
3.1 фрезерный гравер RS2030
Фото (1-10), видео, цена, описание, файлы для загрузки (драйвера и pdf), купить
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