Перенос сайта на новую версию Joomla

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть старый сайт http://tabulamebel.ru/ на Joomla 1.5.11 необходимо перенести шаблон и весь контент без потерять на Joomla 3.0 (или любую стабильную)

Цена и срок?

Joomla
10 лет назад
Devres
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$250
3 дня
Всё четко, все сроки выдержаны. На все дополнительные вопросы - получил ответы. Работой доволен, могу рекомендовать как специалиста.
Александр - Заказчик с большой буквы. Общение вежливое, подход профессиональный, оплата незамедлительна. Благодарю за сотрудничество.