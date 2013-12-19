Перенос сайта на новую версию Joomla

Доработка сайта на WordPress Порядка 20 пунктов ТЗ работа поправке верстки и функционала Бюджет проекта 10 000 рублей. Сроки на все 3-4 дня. Оплата по этапно. На карту.
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Есть старый сайт http://tabulamebel.ru/ на Joomla 1.5.11 необходимо перенести шаблон и весь контент без потерять на Joomla 3.0 (или любую стабильную)
Цена и срок?
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