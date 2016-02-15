Есть интернет магазин на ImageCMS заполненный. fabrika-comforta.com.ua Нужно перенести весь контент и структуру на Opencart. Оперативная связь по скайпу.
Перенос сайта на Wordpress
Здравствуйте.
Необходимо перенести 1 в 1 сайт на чистом html goldentime.kiev.ua на движок Wordpress. Перенести нужно всю структуру, шаблон и оптимизацию.
Просьба оценить сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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