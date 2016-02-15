Перенос сайта на Wordpress

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Закрыт14 заявок11233 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо перенести 1 в 1 сайт на чистом html goldentime.kiev.ua на движок Wordpress. Перенести нужно всю структуру, шаблон и оптимизацию.

Просьба оценить сроки и стоимость.

HTMLWordPress
9 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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