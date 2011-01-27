Здравствуйте. Это ТЗ на внутреннюю оптимизацию сайта на joomla http://zsu.zp.ua/babymarket.doc Пишите пожалуйста сроки \ цены. Заранее спасибо
Перенос сайта под NetCat 4
Необходимо:
1) перенести сайт www.cosmetic4you.ru со всей функциональностью под NetCat4 Extra согласно представленному шаблону
2) сверстать и натянуть готовый шаблон для NetCat 4 из psd
3) перенести базу товаров
Жду ваших предложений.
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