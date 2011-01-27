Перенос сайта под NetCat 4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка151 просмотр

Необходимо:

1) перенести сайт www.cosmetic4you.ru со всей функциональностью под NetCat4 Extra согласно представленному шаблону

2) сверстать и натянуть готовый шаблон для NetCat 4 из psd

3) перенести базу товаров

Жду ваших предложений.

14 лет назад
brow
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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