Перенос сайта с Joomla 2.5 на Joomla + zoo

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки96 просмотров
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Есть сайт на Joomla 2.5. Содержит в себе много различных типов материалов - новости, фотогалереия, видеогалерея, каталог людей организации, список мероприятий и т.д. Задача - перенести все это с кучи различных компонентов на один - Zoo.

Нужен специалист с большим опытом работы с Zoo, способным реализовать даже нестандартные решения, для 100% сохранения внешнего вида сайта.

Новички, исполнители без опыта, отзывов и реализованных проектов не рассматриваются.

Joomla
10 лет назад
samikadze
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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