Перенос сайта с Joomla 2.5 на Joomla + zoo

Здравствуйте. Может кто нибудь знаком с forwebm.net/seotoolsproject/ и имеет его инсталл? Есть у меня сайт на этой CMS но вот из админки не как не могу понять как добавить новость, удалить есть а вот добавить нет, прилагаю ...
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Есть сайт на Joomla 2.5. Содержит в себе много различных типов материалов - новости, фотогалереия, видеогалерея, каталог людей организации, список мероприятий и т.д. Задача - перенести все это с кучи различных компонентов на один - Zoo.
Нужен специалист с большим опытом работы с Zoo, способным реализовать даже нестандартные решения, для 100% сохранения внешнего вида сайта.
Новички, исполнители без опыта, отзывов и реализованных проектов не рассматриваются.
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