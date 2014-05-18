Перенос сайта с Joomla 2.5 на Joomla + zoo

Есть сайт на Joomla 2.5. Содержит в себе много различных типов материалов - новости, фотогалереия, видеогалерея, каталог людей организации, список мероприятий и т.д. Задача - перенести все это с кучи различных компонентов на один - Zoo.

Нужен специалист с большим опытом работы с Zoo, способным реализовать даже нестандартные решения, для 100% сохранения внешнего вида сайта.

Новички, исполнители без опыта, отзывов и реализованных проектов не рассматриваются.