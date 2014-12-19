Перенос сайта с одного хостинга на другой.

Системы управления (CMS)Завершен19 заявок213 просмотров
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Необходимо выполнить перенос сайта (Joomla 1.5.25) с хостинга yutex на хостинг Reg.ru.

9 лет назад
aagromov
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$10
1 день
Александр, спасибо! Работа выполнена очень качественно, очень быстро, в точном соответствии с поставленной задачей! Рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Четкая постановка задачи и оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!
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