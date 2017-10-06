Перенос сайта с wix на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки247 просмотров

Нужно перенести интернет - магазин с Wix на wordpress. Дизайн должен быть полностью идентичным. Товар можно не переносить.

Домен и хостиг уже подключены.

https://themhch.wixsite.com/ticking

WixWordPress
8 лет назад
guest_15073055357237
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров