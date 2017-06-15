Перенос сайта (UMI.CMS) на новый хостинг

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок207 просмотров
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Необходимо перенести сайт на платформе UMI.CMS на новый хостинг (hosting Ukraine).Сайт: inchofgold.com.ua Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость, а также опыт работы с платформой UMI.CMS.

7 лет назад
Elena_Melnichenk
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$10
1 день
Один из лучших специалистов, с которым приходилось работать. Задание выполнено быстро, четко, с первого раза. Все заработало без переделок и без «ой, извините, сейчас подправлю». Тот редкий случай, когда ставишь задачу и можно спать спокойно. Очень рекомендую.
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!