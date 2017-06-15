Перенос сайта (UMI.CMS) на новый хостинг

Один из лучших специалистов, с которым приходилось работать. Задание выполнено быстро, четко, с первого раза. Все заработало без переделок и без «ой, извините, сейчас подправлю». Тот редкий случай, когда ставишь задачу и можно спать спокойно. Очень рекомендую.