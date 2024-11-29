Есть задача по переносу десятка сайтов на Битриксе и Друпале на новый хостинг на Sweb.ru. Помимо собственно переноса сайтов надо перенастроить существующие корпоративные почтовые ящики на новом хостинге. Настройка ssl - разумеется.

По цене договоримся, главное, чтобы работа была сделана качественно и без сбоев на сайтах. На сайты льется рекламный трафик.