Перенос сайтов на CMS 1С-Битрикс на новый хостинг

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Есть задача по переносу десятка сайтов на Битриксе и Друпале на новый хостинг на Sweb.ru. Помимо собственно переноса сайтов надо перенастроить существующие корпоративные почтовые ящики на новом хостинге. Настройка ssl - разумеется.

По цене договоримся, главное, чтобы работа была сделана качественно и без сбоев на сайтах. На сайты льется рекламный трафик.

1С-БитриксDrupalНастройка почтыНастройка хостинга
5 месяцев назад
e_volchenko
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