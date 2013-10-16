Перенос существующего сайта на 1С-Битрикс

Необходимо осуществить перенос сайта (http://goo.gl/kyho8m) с самописной CMS на 1С-Битрикс "Стандарт".

Редакцию "Стандарт" я предоставлю.

В рамках материалов будет предоставлены исходники всех графических материалов (psd) и полный доступ к копии текущего сайта, расположенной на отдельной виртуальной машине. Соответственно, будет возможность получить доступ ко всему контенту, логике и исходным кодам.

Доступ к копии по ssh, чтобы оценить сложность задачи:

IP: 62.76.185.77:22

user: dev

pass: devuser

/var/www/paykeeper.ru

Переносить сайт необходимо близко к оригиналу, но любые предложения по улучшению графики или функционала, разумеется, приветствуются и будут рассмотрены. Задачу необходимо выполнять наиболее стандартными средствами битрикса, если для этого необходимо производить покупку модулей и.т.д. этот вопрос можно обсуждать.

Приоритет будет отдаваться разработчикам, которые специализируются ТОЛЬКО на Битрикс! Также важным моментом является знание основ SEO, чтобы были заложены правильные концепции для последующего продвижения.

Ссылка на графические исходники: http://yadi.sk/d/mslmmnx7mzg3p

Бюджет 800-1000$, срок 30 дней!

Редакцию "Стандарт" я предоставлю.