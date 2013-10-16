Перенос существующего сайта на 1С-Битрикс

Здравствуйте, нужно сделать 1 стр, макет http://yadi.sk/d/ydMdgybrNiZ9C Интересует цена, срок, примеры похожих работ на drupal 7. Предпочтение меньшей цене. Работа на моём хостинге. Оплата поэтапно или по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить перенос сайта (http://goo.gl/kyho8m) с самописной CMS на 1С-Битрикс "Стандарт".
Редакцию "Стандарт" я предоставлю.
В рамках материалов будет предоставлены исходники всех графических материалов (psd) и полный доступ к копии текущего сайта, расположенной на отдельной виртуальной машине. Соответственно, будет возможность получить доступ ко всему контенту, логике и исходным кодам.
Доступ к копии по ssh, чтобы оценить сложность задачи:
IP: 62.76.185.77:22
user: dev
pass: devuser
/var/www/paykeeper.ru
Переносить сайт необходимо близко к оригиналу, но любые предложения по улучшению графики или функционала, разумеется, приветствуются и будут рассмотрены. Задачу необходимо выполнять наиболее стандартными средствами битрикса, если для этого необходимо производить покупку модулей и.т.д. этот вопрос можно обсуждать.
Приоритет будет отдаваться разработчикам, которые специализируются ТОЛЬКО на Битрикс! Также важным моментом является знание основ SEO, чтобы были заложены правильные концепции для последующего продвижения.
Ссылка на графические исходники: http://yadi.sk/d/mslmmnx7mzg3p
Бюджет 800-1000$, срок 30 дней!
Редакцию "Стандарт" я предоставлю.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сай http://mandala.soundspot.ru/ Нужно доделать следующее: В разделах изменить Внешний круг на Внутренний круг Внешний круг – это те подписчики, которые у нас есть, т.е сообщество, видно их фото и ссылку на фб (т.е. синхронизировать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Необходим программист на опенкарте сайт(landing page)разработка согласно дизайну. Сайт-по продажи продукции apple. Также необходимо размещение на хостинге. Жду Ваших предложений. Обязательно ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Все просто, если вы знаете PHP и легко разбираетесь в компонентах CMS 1C Bitrix. Подкорректировать стандартный компонент catalog.list, в карточке товара интернет магазина на Битриксе, нужно вставить компонент, ленту товаров (эта лента есть ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Полностью восстановить админку сайта. Сейчас там при входе чистый белый экран. Сайт tzl_kz (CMS expressionengine).Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Час-два работы знатоку instantCMS. В приложении детальное ТЗ.Завершен10 лет назад
Друзья,нужен фильтр товаров такой как на сайте http://www.donna.by/shower_cabins/dushevye_boksy/ .Фильтр на сайт joomla2.5,установлен joomshoping. В заявках пишите цену и сроки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть проблема с одним сайтом: http://dk-zueva.wdsiu-dev.pro/ В разделе афиши, спектикли должны выводиться по дате спектакля, вот пункт ТЗ: *Афиша. Здесь располагаются все спектакли по выбранному периоду. Период выбирается в правом блоке экрана. По ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать плагин для WordPress 3.9, который будет осуществлять линк-обмен. В админ-панели движка должна быть панель управления им со следующими функциями: 1) форма, забив в которую url-адреса (возможно списком), они будут размещены под случайными анкорами в разных ...Завершен10 лет назад
- $100
Есть ДБ с заявками в формате json, нужно собрать данные оттуда в админку с несложным управлением. Что должно быть сделано: 1) авторизация оператором (предусмотреть авторизацию несколькими людьми и подписывать их действия в лог) 2) вывод списка заявок 3) просмотр ...Завершен10 лет назад