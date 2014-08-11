Нужно перепрограммировать страницы сайта в связи с изменением верстки. Сайт: airoplan.ru/

Движок: Expression Engine.

Переделываем страницы «портфолио» и добавляем страницу с формой обр.связи.

Что делаем:

http://html5-coder.com/html/test/portfolio.html – ставим вместо airoplan.ru/portfolio

Раньше на индексной стр. портфолио отображались только проекты категории 3Д, теперь должны отображаться все.

Настраиваем сортировку – по видам работ и по клиентам.

В админке при создании проекта загружаются доп.категория картинок – картинки для миниатюр (они будут погоняться под корректное отображение на странице индекса)

http://html5-coder.com/html/test/portfolio-open.html – вместо всплывающего окна.

Теперь каждый проект должен получить свой адрес.

Кроме того, на странице проекта появляется кнопка "заказать" (сейчас там "хочу календарь") и подключается модуль комментариев www.hypercomments.com/.

Также появились новые кнопки – кнопка "в портфолио" при прокрутке вниз превращается в кнопку "наверх" (соответственно, меняются ссылки), при обратной прокрутке – также происходит смена кнопок.

Кнопки "предыдущий", "следующий" все время видны

Картинки на странице проекта должны свободно перемежаться с текстом.

http://html5-coder.com/html/test/form.html

- форма обратной связи. Добвляем новую страницу по адресу airoplan.ru/order

Переход на форму осуществляется только со страницы проекта, в главном меню ссылки нет