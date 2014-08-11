ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, кто ранее писал CMS с нуля с использованием внешнего API. Нужно создать CMS с использованием внешнего API для игр. Важно чтобы админка была Bootstrap-овской (конкретнее определим позже – важен ...
Перепрограммировать страницы сайта
Нужно перепрограммировать страницы сайта в связи с изменением верстки. Сайт: airoplan.ru/
Движок: Expression Engine.
Переделываем страницы «портфолио» и добавляем страницу с формой обр.связи.
Что делаем:
http://html5-coder.com/html/test/portfolio.html – ставим вместо airoplan.ru/portfolio
Раньше на индексной стр. портфолио отображались только проекты категории 3Д, теперь должны отображаться все.
Настраиваем сортировку – по видам работ и по клиентам.
В админке при создании проекта загружаются доп.категория картинок – картинки для миниатюр (они будут погоняться под корректное отображение на странице индекса)
http://html5-coder.com/html/test/portfolio-open.html – вместо всплывающего окна.
Теперь каждый проект должен получить свой адрес.
Кроме того, на странице проекта появляется кнопка "заказать" (сейчас там "хочу календарь") и подключается модуль комментариев www.hypercomments.com/.
Также появились новые кнопки – кнопка "в портфолио" при прокрутке вниз превращается в кнопку "наверх" (соответственно, меняются ссылки), при обратной прокрутке – также происходит смена кнопок.
Кнопки "предыдущий", "следующий" все время видны
Картинки на странице проекта должны свободно перемежаться с текстом.
http://html5-coder.com/html/test/form.html
- форма обратной связи. Добвляем новую страницу по адресу airoplan.ru/order
Переход на форму осуществляется только со страницы проекта, в главном меню ссылки нет
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