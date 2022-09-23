Переробити головну сторінку сайту на WordPress (шаблон Sceo)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1054 просмотра

Для нового сайту на шаблоні Sceo треба переробити головну сторінку по ТЗ (прототип в Axure).

Що саме треба зробити:

  • Загальні роботи: встановити необхідні плагіни та видали непотрібні, зробити налаштування і т.п.
  • Доробити список і ієрархію сторінок і розділів (частково вже є).
  • Замінити деякий контент (тексти, фото і іконки, весь необхідні файли будут наданий).
  • Переробити компоновку блоків (іх кількість і розршування, а також розташування єлементів всередині цих блоків): шапку, підвал, видалити зайві та додати необхідні блоки та єлементи.
  • Зробити інтерактивні подіі (по наведенню/ховеру, натисканні і т.п.).
  • Переробити адаптивну версію під мобільні присторої (смартфони та планшети).
Чого точно не треба робити:

  • Шаблон "з нуля".
  • Писати що "так не вийде зробити...".
  • Надсилати приватні повідомлення поза межами сайту (буду ігнорувати).
Вимоги до виконавця:

  • Досвід розробки сайтів на WordPress CMS (бажано підтвердженний роботами в портфоліо).
  • Наявність рейтингу і відгуків на сайті.
Після успішного виконання цієї задачи треба буде робити всі внутрішні сторінки і розділи (треба врахувати цей момент).

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HTMLWordPress
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