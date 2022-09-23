Необходимо натянуть верстку на систему управления OpenCart. Ожидается адаптация дизайна и функционала под требования платформы. Подробности по выполнению задачи будут обсуждены в процессе работы.
Переробити головну сторінку сайту на WordPress (шаблон Sceo)
Для нового сайту на шаблоні Sceo треба переробити головну сторінку по ТЗ (прототип в Axure).
Що саме треба зробити:
- Загальні роботи: встановити необхідні плагіни та видали непотрібні, зробити налаштування і т.п.
- Доробити список і ієрархію сторінок і розділів (частково вже є).
- Замінити деякий контент (тексти, фото і іконки, весь необхідні файли будут наданий).
- Переробити компоновку блоків (іх кількість і розршування, а також розташування єлементів всередині цих блоків): шапку, підвал, видалити зайві та додати необхідні блоки та єлементи.
- Зробити інтерактивні подіі (по наведенню/ховеру, натисканні і т.п.).
- Переробити адаптивну версію під мобільні присторої (смартфони та планшети).
- Шаблон "з нуля".
- Писати що "так не вийде зробити...".
- Надсилати приватні повідомлення поза межами сайту (буду ігнорувати).
- Досвід розробки сайтів на WordPress CMS (бажано підтвердженний роботами в портфоліо).
- Наявність рейтингу і відгуків на сайті.
Для захисту від спаму і ботів на початку своєї відповіді вкажіть цифрою поточний рік.
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