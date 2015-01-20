Переверстка/допнастройка темы на wordpress под готовые макеты psd

Выполнить настройку дизайна на wordpress. На 90% это работа с CSS и смарткодами wordpress.

Проект - через безопасную сделку.

Дизайн сайта выполнен на 100% - 11 страниц. См. макеты здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11301541/for_programmer1.zip

PSD предоставляются по запросу.

Дизайн делался исходя из возможностей и смарткодов темы Devine, тема резистивная, подстраивается под мобильные устройства.

Сайт темы ее возможности и смарткоды: http://demo.hb-themes.com/?theme=Devine

Требутся сверстать и настроить сайт на указанной или любой удобной для Вас резистивной теме, у учетом требований дизайна - подключить шрифты, виджеты вконтакте и т.д., см. макеты по ссылке выше.

Комментарии к дизайну в документе по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11301541/comments.pdf

Конечный сайт должен в рамках возможностей темы быть адаптивным и корректно отображаться на современных мобильных устройствах и десктопных браузерах.

Тестирование внешнего вида будет производится на сатйе browserstack.com