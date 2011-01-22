Плагин каталог предприятий для InstantCMS

Необходимо сделать возможность регистрации как частных лиц так и организаций. Каждая фирма может добавлять статьи, новости, товары в каталог и т.д. На личной странице фирмы должна быть информация о фирме и товары фирмы.Должна быть сводная интерактивная карта организацый со ссылками на личную страницу...

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