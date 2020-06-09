Починить галерею изображения товара modx

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки451 просмотр

https://ros-kkm.ru/56-katalog/22-programmnoe-obespechenie/38-dlya-terminalov-sbora-dannyix/176687-programmnoe-obespechenie-atol-mobilelogistics-v.5.x-22167-basic-dos.html

В любом товаре не работает галерея .............

Надо исправить.

MODX
5 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Борис
 
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