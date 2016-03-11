Требуется помочь настроить интернет магазин на CMS Битрикс. Возможны "глупые" вопросы, будьте терпеливы. Адекватные ценники, плиз.
Починить миниатюры в галерее WP 4.3.3. + themeforest theme
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Нужно починить создание миниатюр и больших изображений у записей WordPress.
После восстановления сайта из backup'a, стали криво обрезаться и растягиваться изображения галерее.
http://avfitness.web-dev-studio.in.ua/?page_id=69 - вот страница (не обращайте на ошибки, тут вопрос в другом)
Возьмем ученика "Лиана Мороз", 4я строка, 2я слева. Если я загружаю ту же миниатюру что была снова, она обрезается не правильно (как сейчас) и при нажатии на "подробнее" (три полоски), растягивается. Если выбрать в админке старую фотку, такого же размера, все работает нормально (как в большинстве записей). Залил старую фотку Лианы Мороз в другого ученика (Павел Кожушков в последнем ряду).
Жду ваших заявок, предпочтительно WMR (для России) или Приват24 (для Украины).
Выбранный исполнитель
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