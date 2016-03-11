Починить миниатюры в галерее WP 4.3.3. + themeforest theme

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Завершен3 заявки135 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Нужно починить создание миниатюр и больших изображений у записей WordPress.

После восстановления сайта из backup'a, стали криво обрезаться и растягиваться изображения галерее.

http://avfitness.web-dev-studio.in.ua/?page_id=69 - вот страница (не обращайте на ошибки, тут вопрос в другом)

Возьмем ученика "Лиана Мороз", 4я строка, 2я слева. Если я загружаю ту же миниатюру что была снова, она обрезается не правильно (как сейчас) и при нажатии на "подробнее" (три полоски), растягивается. Если выбрать в админке старую фотку, такого же размера, все работает нормально (как в большинстве записей). Залил старую фотку Лианы Мороз в другого ученика (Павел Кожушков в последнем ряду).

Жду ваших заявок, предпочтительно WMR (для России) или Приват24 (для Украины).

WordPress
9 лет назад
WDSiU
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный специалист по WordPress, быстро и недорого решил проблему, хорошо разбирается в PHP. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё решили. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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