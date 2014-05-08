Починить вывод цен на blnd.ru- вебассист/шопскрипт

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки108 просмотров
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В списке товаров цены выводятся, в карточке товаров нет (там 2 варианта цены – новая и б/у)

Контакт с предыдущим программистом есть.

CMS Webassyst версия 5.1.7.23050.

Опыт работы с WA обязателен. Возможна оплата технической поддержки в дальнейшем.

10 лет назад
murketolog
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад