Поддержка 2х сайтов на Друпал

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок152 просмотра
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Требуется периодическая тех поддержка для двух сайтов на Друпал 7. Оплата почасовая

С уважением,

Тимур

8 лет назад
tk9264488
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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