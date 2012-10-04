Здравствуйте.

Требуется подготовить файл для загрузки в интернет-магазин на движке Simpla.Есть прайс-листы с данными(наименование товара,артикул,стоимость и т.д.) и фотографии.Нужно собрать все эти данные в 1 файл для загрузки в интернет-магазин. Кол-во товара около 2000 шт.Бюджет:300 руб.

Жду Ваших предложений.Спасибо.