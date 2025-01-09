Подключить блоки 4х лендингов к админ-панели ModX

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Добрый день!

Есть 4 лендинга в структуре лендосайта, подключенного к ModX Revo

Страницы сайта управляются через админ-панель, а лендинги нет

Нужно добавить возможность редактирования контентных блоков этих лендингов в админ панеле. Блоки однотипные на всех лендингах

Оставляйте заявку, скину более подробное ТЗ и ссылки на лендинги

Бюджет и сроки пока предложить сложно, давайте обсудим их после изучения ТЗ

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Nik9191
Никита 
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Владимир
 
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