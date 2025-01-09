Добрый день!

Есть 4 лендинга в структуре лендосайта, подключенного к ModX Revo

Страницы сайта управляются через админ-панель, а лендинги нет

Нужно добавить возможность редактирования контентных блоков этих лендингов в админ панеле. Блоки однотипные на всех лендингах

Оставляйте заявку, скину более подробное ТЗ и ссылки на лендинги

Бюджет и сроки пока предложить сложно, давайте обсудим их после изучения ТЗ