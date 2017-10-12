Здравствуйте! Нужен опытный программист на Webasyst - настроить возможность прописывать мета-теги шаблонно и вручную. Подробности в файле. Большая просьба откликаться тем, кто точно сможет сделать и указывать предложение по цене.
Подкорректировать сайт на вордпресс
1)для сайта необходимо сделать выпадающее меню, чтобы через виджеты в разделе меню к пункту можно было добавлять подпункты, а на самом сайте в меню при клике подпункты либо появлялись либо сворачивались. Сейчас не сверстано.
2) На главную страницу добавить текстовый блок, чтобы заполнялся через админку
3) Установить фотогалерею чтобы заполнялась через админку вид примерный прикладываю.
Заявки фрилансеров
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