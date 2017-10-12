Подкорректировать сайт на вордпресс

1)для сайта необходимо сделать выпадающее меню, чтобы через виджеты в разделе меню к пункту можно было добавлять подпункты, а на самом сайте в меню при клике подпункты либо появлялись либо сворачивались. Сейчас не сверстано.

2) На главную страницу добавить текстовый блок, чтобы заполнялся через админку

3) Установить фотогалерею чтобы заполнялась через админку вид примерный прикладываю.