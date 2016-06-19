Подправить сайт на Битрикс и внести изменения

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки155 просмотров

Добрый деньНужно внести небольшие изменения, исправить несколько мелких функций в сайте для Битрикса. Работа несложная. Пожалуйста, изучите ТЗ, дайте цену и сроки.Будем выбирать из навыков (разбирается в Битрикс, верстка, немного программирования), цены и сроков.Спасибо.

9 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kapitoshka24
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
9 лет назад
$40
1 день
Отлично со всем справилась. Очень доволен работой с Ксенией! Отзывчивая, терпеливая, приятный собеседник и отличный специалист.
Было приятно работать с Джоном, потому что чётко составил ТЗ где указал все нюансы, всегда был на связи для обсуждения рабочих моментов. С оплатой проблем тоже не возникло. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

kapitoshka24
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
9 лет назад