Подправить сайт на Битрикс и внести изменения

Было приятно работать с Джоном, потому что чётко составил ТЗ где указал все нюансы, всегда был на связи для обсуждения рабочих моментов. С оплатой проблем тоже не возникло. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую как отличного заказчика!