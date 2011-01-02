Подправить шаблон вебасист

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Завершен2 заявки160 просмотров

www_zikzag_kz вот сайт

надо вот так http://pics.kz/s1/8d/dd/1f/8ddd1f5d029ad87ac8a069305c33f855.jpg

псд шапки есть

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Qwoter
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа. Сделал все как надо РЕКОМЕНДУЮ
Было приятно сотрудничать. Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Qwoter
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад