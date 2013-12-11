Подружить ЧПУ DLE и ImageCMS Shop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок146 просмотров

Здравствуйте.

Нужен специалист по DLE или по ImageCMS Shop, есть нестандартная задача.

Имеется один домен и два сайта, на DLE и ImageCMS.

Требуется синхронизировать работу двух сайтов на одном домене. Движки должны работать в корне сайта, тоесть без разбрасывания CMS в папки.

Как я понимаю это касается ЧПУ, htaccess и index.php :)

Бюджет и сроки при собеседовании.

DLE
11 лет назад
regga5
Лирник 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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