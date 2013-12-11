Подружить ЧПУ DLE и ImageCMS Shop

Здравствуйте.

Нужен специалист по DLE или по ImageCMS Shop, есть нестандартная задача.

Имеется один домен и два сайта, на DLE и ImageCMS.

Требуется синхронизировать работу двух сайтов на одном домене. Движки должны работать в корне сайта, тоесть без разбрасывания CMS в папки.

Как я понимаю это касается ЧПУ, htaccess и index.php :)

Бюджет и сроки при собеседовании.