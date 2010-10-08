Подцепить дизайн на 1-с битрикс (стандарт)

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок190 просмотров
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Сверстаный дизайн натянуть на битрикс, добавить на главную форму заказа (отсылка почтой)

Форма оплаты - любая.

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13 лет назад
Flambaster
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад