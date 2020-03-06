Пофиксить баги на сайте пиццерии (WP)

$20
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- полетели стили некоторых страниц, нужно восстановить

- почистить кеш от залогиненого пользователя

- восстановить работу с акциями-банерами через админку

- восстановить раздел с вакансиями 

бекап сайта есть.

детальный таск отправлен в сообщения 

4 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад