Необходимо внести правки в макет, что то дописать что то переделать. Ищу профи своего дела Техническое задание вышлю исполнителю, в скайп не добавляться, рассмотрю все предложение
Полетел сайт
Сайт потерял соединение с базой данных . Показывает ошибку, указанную в прикрепленном файле. Нужно восстановить работоспособность сайта.
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