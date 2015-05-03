Полетел сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок191 просмотр

Сайт потерял соединение с базой данных . Показывает ошибку, указанную в прикрепленном файле. Нужно восстановить работоспособность сайта.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров