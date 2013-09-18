Добрый день. Возможно, удастся ограничиться лишь консультацией (которая также будет оплачена), возможно потребуется доработка. В прикрепленном файле описание проблемы/задачи.
Полный редизайн/изменение движка/хостинга 3 сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Есть три сайта:
Задачи:
1) Изменение дизайна всех сайтов, используя самые последние технологии - оставьте ссылки на лучшие работы
2) Изменение движка и хостинга сайта (трафик в день бешеный) - указывайте какие
3) Ваши советы - обязательно
Самое главное, чтобы при всех этих изменениях ссылочная структура сайтов не изменилась, т.к. сайты проиндексированы и очень давно - позиции сайтов в поисковых выдачах очень высоки.
Желательно, чтобы исполнитель находился в Москве, но не обязательно.
Все предложения оставляйте в комментариях ниже - расписывайте свое предложение подробно.
Цены и сроки указывайте на один проект, а не на все проекты сразу.
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