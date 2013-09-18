Полный редизайн/изменение движка/хостинга 3 сайтов

$5000
Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок273 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть три сайта:

http://www.gameland.ru/

http://www.mybiz.ru/

http://www.xakep.ru/

Задачи:

1) Изменение дизайна всех сайтов, используя самые последние технологии - оставьте ссылки на лучшие работы

2) Изменение движка и хостинга сайта (трафик в день бешеный) - указывайте какие

3) Ваши советы - обязательно

Самое главное, чтобы при всех этих изменениях ссылочная структура сайтов не изменилась, т.к. сайты проиндексированы и очень давно - позиции сайтов в поисковых выдачах очень высоки.

Желательно, чтобы исполнитель находился в Москве, но не обязательно.

Все предложения оставляйте в комментариях ниже - расписывайте свое предложение подробно.

Цены и сроки указывайте на один проект, а не на все проекты сразу.

10 лет назад
ya770
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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