Полный редизайн/изменение движка/хостинга 3 сайтов

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть три сайта:

http://www.gameland.ru/

http://www.mybiz.ru/

http://www.xakep.ru/

Задачи:

1) Изменение дизайна всех сайтов, используя самые последние технологии - оставьте ссылки на лучшие работы

2) Изменение движка и хостинга сайта (трафик в день бешеный) - указывайте какие

3) Ваши советы - обязательно

Самое главное, чтобы при всех этих изменениях ссылочная структура сайтов не изменилась, т.к. сайты проиндексированы и очень давно - позиции сайтов в поисковых выдачах очень высоки.

Желательно, чтобы исполнитель находился в Москве, но не обязательно.

Все предложения оставляйте в комментариях ниже - расписывайте свое предложение подробно.

Цены и сроки указывайте на один проект, а не на все проекты сразу.