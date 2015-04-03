Поменять дизайн категорий и подкатегорий на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Здравствуйте, нужно поменять дизайн элементов и добавить их на сайт. Сайт на вордпрессе. Поменять нужно дизайн небольшого блока сверху на страницах КАтегория, Подкатегория. Название статьи, на странице статьи, а так же на странице категории ,и на странице подкатегории. Дизайн должен быть похож на дизайн сайта http://www.jlady.ru, только немного изменен. Жду ваш предложений.

WordPress
10 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров