Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме. Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к ...
Поменять дизайн категорий и подкатегорий на сайте
Здравствуйте, нужно поменять дизайн элементов и добавить их на сайт. Сайт на вордпрессе. Поменять нужно дизайн небольшого блока сверху на страницах КАтегория, Подкатегория. Название статьи, на странице статьи, а так же на странице категории ,и на странице подкатегории. Дизайн должен быть похож на дизайн сайта http://www.jlady.ru, только немного изменен. Жду ваш предложений.
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