Поменять дизайн категорий и подкатегорий на сайте

Здравствуйте, нужно поменять дизайн элементов и добавить их на сайт. Сайт на вордпрессе. Поменять нужно дизайн небольшого блока сверху на страницах КАтегория, Подкатегория. Название статьи, на странице статьи, а так же на странице категории ,и на странице подкатегории. Дизайн должен быть похож на дизайн сайта http://www.jlady.ru, только немного изменен. Жду ваш предложений.