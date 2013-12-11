Поменять в предложенной мной cms - FCKeditor

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка125 просмотров

Поменять в предложенной мной достаточно простой cms - FCKeditor, на более современную ( последнюю) версию ) - CKeditor.

11 лет назад
Mikanev
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Спасибо за работу, выполнено в срок. Составлена небольшая инструкция по апдейту сайтов на таком же движке. Проведена русификация модуля. Все было быстро и без лишних вопросов.
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад