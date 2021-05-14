Помочь собрать на Друпале Drupal 9 прототип сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Всем привет. Нужна помочь в сборе прототипа сервиса на Друпал 9. 

Тех задание отправлю кандидатам. 

Технически нужно будет собрать прототип SAAS решения для демонстрации партнерам идеи. 

Drupal
4 года назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Юрий
 
45 лет
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Был
месяц назад
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4 года назад