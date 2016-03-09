Помощь по Bitrix, пару консультаций

Нужно оценить и реализовать проект на WordPress. т.е. есть т.з. дальше Вы оцениваете за сроки, стоимость и доп. вопросы все проговариваем. Интересны прежде всего адекватные кодеры. С кем можно проговорить все детали и договориться о цене, ...