Помощь по JOOMLA 2.5

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки159 просмотров
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Нужна помощь специалиста по JOOMLA 2.5 кто может свяжитесь

1.вот сам сайт карор нужно отредактировать http://bgr.cso52.ru/

2.должно получиться примерно так http://luk.cso52.ru/

нужно фрилансер камю есть время и может детально объяснить

жду ответа нужно делать срочно

Joomla
10 лет назад
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seregakalmykov
Сергей 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена качественно, в срок, приятное общение, всегда на связи. Рекомендую.
Всё устроило, спасибо
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