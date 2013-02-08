Помощь по настройке Bitrix

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок99 просмотров
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Проект http://moda-cvetov.ru

система управления - Bitrix

1. Необходимо чтобы автоматически генерился файл sitemap.xml

Установить соответствующий модуль, если не установлено.

2. Необходимо разработать 404 страницу.

Страница должна отдавать соответсвующий http-header - 404 Not found

Страницу кастомизировать не нужно. Указать где она хранится и как

называется на сервере.

11 лет назад
Ditmar
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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