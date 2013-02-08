Помощь по настройке Bitrix

Проект http://specktr.ru система управления - Netcat Для категорий: http://specktr.ru/shop/producer/9/ http://specktr.ru/shop/producer/1/ http://specktr.ru/shop/style/8/ http://specktr.ru/shop/style/9/ http://specktr.ru/shop/fixation/1/ нет возможности через админку управлять тегами title, description и keywords Необходимо получить рабочее решение как их залить на сайт (для некоторых аналогичных категорий как-то установлено). Для всех остальных категорий такая возможность предусмотрена, ...