Помощь по настройке Bitrix

Проект http://specktr.ru система управления - Netcat Для категорий: http://specktr.ru/shop/producer/9/ http://specktr.ru/shop/producer/1/ http://specktr.ru/shop/style/8/ http://specktr.ru/shop/style/9/ http://specktr.ru/shop/fixation/1/ нет возможности через админку управлять тегами title, description и keywords Необходимо получить рабочее решение как их залить на сайт (для некоторых аналогичных категорий как-то установлено). Для всех остальных категорий такая возможность предусмотрена, ...
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Проект http://moda-cvetov.ru
система управления - Bitrix
1. Необходимо чтобы автоматически генерился файл sitemap.xml
Установить соответствующий модуль, если не установлено.
2. Необходимо разработать 404 страницу.
Страница должна отдавать соответсвующий http-header - 404 Not found
Страницу кастомизировать не нужно. Указать где она хранится и как
называется на сервере.
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