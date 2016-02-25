Помощь с шаблоном на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок135 просмотров

Нужно помочь доделать сайт на Wordpress. 

Нужен специалист, который сможет решить такие проблемы (пример): галерея с дополнительными фото, растянуть картинку во всю ширину.

Т.е. доработки небольшие) В основном - настройки шаблона.

Описание того, что необходимо сделать и сам шаблон - кандидату.

Нужен опытный человек в Wordpress/

Сроки: до 28,02

WordPress
9 лет назад
Anastarsia
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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