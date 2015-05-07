Помощь с WP

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Завершен5 заявок130 просмотров

Требуется изменить оформление раздела (доработать шаблон)

Убрать лишнее http://joxi.ru/VrwQW5xTYwLM2X

WordPress
10 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$5
1 день
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Отличный заказчик. Просто и понятно объяснил суть задачи. Мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад