Помощь в битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок154 просмотра

Добрый день господа программисты.

Нужна помощь в реализации одной штуки на cms bitrix.

Вот необходимо реалзиовать такую штуку http://www.1c.nn.ru/franch/projects/. (поиск, каталог внедрений, и справа решение по отраслям).

Кто сможет проконсультировать сегодня вечером по скайпу?

14 лет назад
bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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