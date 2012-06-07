Помощь в написании интернет-магазина под Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок151 просмотр

Требуется создать сайт с интернет-магазином на Drupal.

В данный момент имеется сырое техническое задание и макеты.

Требуется:

1) Сконфигурировать drupal под интернет-магазин согласно техническому заданию.

2) Связать его с 1С

3) Прикрепить дизайн на основе графических шаблонов.

Внимание! По требованию руководства, необходима оффлайн-встреча с обсуждением условий сотрудничества и подписанием договора. Дальнейшая работа может проходить удалённо.

Детальные условия работы всем заинтересовавшимся в личку.

Drupal
13 лет назад
scveem
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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