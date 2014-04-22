Поправить javascript (изменение поля по Ajax

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки142 просмотра
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Поправить javascript.

Есть сайт на друпал, в нем использован javascript модуль sclickgrid.

На других сайтах он работает нормально.

На этом, после одноразового изменения поля по Ajax уже ничего поменять нельзя. Нужно перезагружать страницу.

Нужно продебажить javascript и исправить ошибку.

JavascriptAjax
10 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад