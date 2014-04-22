Поправить javascript (изменение поля по Ajax

Установить на CMS Wordpress на шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поправить javascript.
Есть сайт на друпал, в нем использован javascript модуль sclickgrid.
На других сайтах он работает нормально.
На этом, после одноразового изменения поля по Ajax уже ничего поменять нельзя. Нужно перезагружать страницу.
Нужно продебажить javascript и исправить ошибку.
- Похожие заказы
- $15Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении. Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать. во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов. Все как в дизайне, кроме текста ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить шаблон. Установить модули дополнительные, доработать сайт.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день есть сайт на вордпресс, он уже готов нужно сделать подписку http://workandlive.ru/ Сама форма подписки уже сверстана. Расположение 1. В правом sidebar на самом верху; 2. После каждого поста. Пользователь должен ввести свое имя ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть страница где выводятся галереи из одного альбома http://www.mvk-yamal.ru/gallery/ Нужно чтобы они отображались в другом порядке (те что внизу должны быть в самом верху), т.е. изменить сортировкуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на попытку любого пользователя с правами ниже суперадмина залогиниться выдает "У вас нет права доступа к закрытой части сайта." Права проверил, не дурак. Требуется решить проблему оперативно. Пишите в скайпСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать некоторые правки на сайте. Прошу сообщать стоимость и срок. А также ищу исполнителя для постоянного сотрудничества в плане поддержки, правки и дополнения сайтов: senspa.ru artitex.netСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день всем. Необходимо исправить 2 ошибки в магазине на shopscript premium, если заинтересованы - дальнейшая поддержка сайта. Требования: - опыт работы, живые примеры работ по теме; - ответственность, соблюдение сроков; - адекватность; - знание своего дела, профессионализм; Оставляйте контакты в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпрессе. На нём установлен плагин магазина. Задача перенести в коде текст с верхней части под товары.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо очистить сайт на Joomla 2.5 от вирусов. Ожидаю ваших предложений по цене и срокам.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад