Поправить код Wordpress

При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую строку. Где беда -> Kaleev.RU