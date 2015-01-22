Поправить код Wordpress

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Системы управления (CMS)Завершен6 заявок161 просмотр
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При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую строку. Где беда -> Kaleev.RU

WordPress
9 лет назад
Kaleev
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
plan_v
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
По мере создания блога сталкиваюсь со сложностями, которые своими силами решить не удается, а Владимир Александрович, в очередной раз быстро и качественно всё сделал! В дальнейшем буду продолжать с ним работать.
С человеком приятно иметь дело. Уровень делового общения. Вопросов нет.