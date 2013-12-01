Поправить сайт на джумла

Нужно сделать так что бы все картинки на сайте дубля грузились с основного сайта (Для того что бы не занимать на хостинге лишнее место)

Оформить страницу 404, что бы там были сылки на часто используемые страницы, был поиск, и выла возможность добовления ссылок и текта (мною) на эту страницу

При регистрации прикрутить капчу, при добавлении отзыва, сделать страницу подтверждения, что бы пользователь мог ознакомиться с написаным отзывом, если нужно, отредактировать его, и после этого запостить

в блоке новостей текст вылазит из статьи, нужно устранить (пока не видно, могу сделать)

на всех картинках сделать водяной знак при просмотре

сделать защиту текста от копирования что бы не работал ctrl+C или коприровать на сайте

сделать что бы новые рекомендуемые товары заменяли старые рекомендуемые товары в блоках на главной странице и в блоке справа

при выборе покупателем определенного региона (беларусь, не минск), вне зависимости от стоимости покупки доставка была платной

оптимизировать сайт для быстрой загрузки сайта, его быстрой работы и тд

сайт недавно был взломан и на него размещен дор, нужно при необходимости почистить, и защитить от последующих взломов

убрать мусор на конце ссылок #XXXXXXXX