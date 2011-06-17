Поправить сайт на WebAyst Shop Script

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок100 просмотров
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ТЗ здесь zalil.ru/upload/31282438

ТЗ выполнено минимум на 30%. Нужно найти, что не сделано и поправить.

Можно писать в ICQ:1194314

Оплата по факту 5000 р.

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад