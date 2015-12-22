Поправить шаблон на opencart

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки175 просмотров
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Необходимо исправить шаблон на сайте http://sharikov.kz.

На гл. Странице не отображаются последние 2 товара.

OpenCart
8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
8 лет назад
$6
1 день
Доволен
Все хорошо, спасибо