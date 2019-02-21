Поправить верстку

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Системы управления (CMS)Завершен2 заявки139 просмотров
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Есть сайт на котором не корректно на мобильной версии отображается заголовок нужно поправить и сделать возможность загрузку документов в соответствующем разделе, сайт сделан на битриксе, скрин прекрепил. http://esmi.menodom.ru

5 лет назад
aliev1994eldar
Эльдар Алиев 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Fanter85
Андрей 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с таким человеком, четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую!