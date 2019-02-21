Поправить верстку

Правки модуля на опенкарте. Техническое задание вышлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на котором не корректно на мобильной версии отображается заголовок нужно поправить и сделать возможность загрузку документов в соответствующем разделе, сайт сделан на битриксе, скрин прекрепил. http://esmi.menodom.ru
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