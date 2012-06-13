Поправки сделать в сайте на Wordpresse

Требуется интегрировать и установить модуль, а точнее интегрировать videowhisper видеочат в Joomla, привязать его к сайту. И в дальнейшем доделать чат, пожалуйста пишите Ваши сроки и предложения. Есть готовый манаул, только на английском. Нужен просто ...