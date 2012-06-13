www_analeoni_com/new/ - На главую из каталога нужно вывести 6 хитов продаж, создать блок. Если нужно покажу визуально как вывести. - На внутренней странице в самом товаре сделать внизу блок "Еще товары из этой ...
Поправки сделать в сайте на Wordpresse
Поправки сделать сайт на Wordpresse задание в приложение от вас сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доделать и установит шаблон на Joomla 1.5. В прикрепленных файлах скриншоты как есть, и как должно быть.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно скопипастить некоторое количство товаров из одного инет-магазина в другой. Затем в нашем инет магазине отредактировать катего и атрибуты уже существующих товаров. Применое количество человек для работы около 5. все вопросы ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Во вложении ТЗ. Необходима оценка. + приложите варианты выполненных интернет-магазинов. Стучитесь если че в аську 266148429. Оплата в идеале безнал, а там как получится :)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Доработать програминг сайта, срочно! просьба неопытным не бескоить сайт на joomla 9.73.139.64/~esona/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется интегрировать и установить модуль, а точнее интегрировать videowhisper видеочат в Joomla, привязать его к сайту. И в дальнейшем доделать чат, пожалуйста пишите Ваши сроки и предложения. Есть готовый манаул, только на английском. Нужен просто ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Интеграция сверстанного дизайна в Joomla icq 479615663Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Уважаемые коллеги! Необходимо настроить шаблон Shape5 Callie Rush - August 2011 Joomla Club Template http://www.shape5.com на Joomla хостинге http://www.cloudaccess.net/ один в один как в демо версии. Доступ к хостингу ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно на сайт добавить карусель изображений и две ленты новостей. Все подробности при личной переписке.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать две цены на товар, со скидкой и без, обе должны отображаться. Условия скидки: 1. Скидка только на товары со стоимостью менее 1000р. 2. Общая стоимость заказа должна быть не менее ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад